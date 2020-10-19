Скончался бывший диктор матчей «Трактора» Валерий Апухтин

«Голосу челябинского хоккея» было 78 лет.

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В Челябинске на 79-м году жизни умер Валерий Апухтин, долгое время работавший диктором на матчах «Трактора». Именно его голос звучал на играх команды в «Юности» и на арене имени Валерия Белоусова. Информацию о смерти Валерия Апухтина сегодня, 19 октября, подтвердили в пресс-службе «чёрно-белых».



«Болельщики называли его „голосом челябинского хоккея“ и во многом были правы. Валерий Иванович являлся настоящим профессионалом своего дела, искренне преданным челябинскому спорту и посвятившим жизнь любимому ремеслу. Хоккейный клуб „Трактор“ выражает свои соболезнования семье и близким Валерия Апухтина. Это общая утрата. Нам будет Вас не хватать»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе «Трактора».

О причинах смерти Валерия Апухтина не сообщается.

Напомним, не прошлой неделе в Челябинске скончалось сразу несколько выдающихся жителей города. 15 октября в возрасте 67 лет не стало актрисы Челябинского театра драмы имени Наума Орлова Марины Аничковой. 16 октября скончался директор оркестра Театра оперы и балета имени М. И. Глинки Валерий Михель.