В Челябинской области за сутки скончались с коронавирусом семь человек

Всего с начала пандемии умер 571 пациент.

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За последние сутки в Челябинской области коронавирус подхватили 110 южноуральцев, 2 из них — школьники. Всего в регионе зарегистрировано 18 514 случаев заболевания COVID-19. Подробнее сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

«В больницах Челябинской области на лечении находятся 3 780 человек. Их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора. За прошедшие сутки выписаны 108 человек. Всего 14 120 пациентов выздоровели и выписаны из больниц»,— рассказали в ведомстве.

За последние сутки от коронавируса умерла 62-летняя пациентка. Ещё у шести южноуральцев ковид был сопутствующим заболеванием.

«От других причин скончались: сахарный диабет с множественными осложнениями, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца — пациент, 54 года; злокачественное новообразование — пациент, 71 год; атеросклеротический кардиосклероз при гипертонической болезни с преимущественным поражением сердца — пациентка, 81 год; рак легкого, атеросклеротическая болезнь сердца — пациент, 80 лет; цирроз печени, портальная гипертензия — пациентка, 68 лет; атеросклероз коронарных артерий, постинфарктный кардиосклероз тромбоз — пациент, 71 год»,— уточнили в Минздраве.

Всего с начала пандемии коронавируса методами ИФА и ПЦР проведено 722 188 тестов. За последние сутки медики протестировали 6 267 южноуральцев.