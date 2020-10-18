В Челябинске от коронавируса скончался известный врач Николай Тарасов

Почетному гражданину Челябинска было 86 лет.

Послушать 00:00

Заслуженный врач, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации и почётный гражданин города Челябинска Николай Тарасов скончался от коронавируса на 87-м году жизни. О горькой утрате сегодня, 18 октября, сообщил на своей странице в социальной сети «Фейсбук» его сын Андрей Тарасов.

«Я очень боялся этой фразы, но папы больше нет. 17.10.2020 Covid забрал еще одного великого врача. Пока все»,— написал Андрей Тарасов.

Известие о смерти подтвердили и в министерстве здравоохранения Челябинской области.

Николай Иванович начал врачебную практику в 1958 году в качестве хирурга в Нязепетровской больнице сразу же после окончания Челябинского государственного медицинского института по специальности «уролог». В 1965 году окончил аспирантуру 1-го Ленинградского медицинского института имени академика И. П. Павлова и уехал в Туркмению, где сначала работал ассистентом, а потом и заведующим курсом урологии. В 1980—1981 годах был заведующим курсом урологии в родном челябинском мединституте.

«В активе Николая Тарасова — создание в Туркмении 1-й урологической клиники (1965-й год), организация в Челябинске Уральской государственной медицинской академии дополнительного образования (УГМАДО, 1981-й год), которую он возглавлял до июля 2001 года, когда добровольно оставил пост ректора, создание в академии кафедры урологии (1982 г.). По его инициативе впервые в Урало-Сибирском регионе создано и успешно работает в структуре ныне Челябинской областной клинической больницы № 3 отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения, в котором ежегодно выполняется до 400 эндоскопических операций»,— говорится в Челябинской энциклопедии.

Под руководством профессора в России началось изучение патогенеза мочекаменной болезни, а в последние годы он руководил исследованиями на субклеточном уровне различных биообъектов.

Николай Тарасов является автором более 150 публикаций, трёх монографий, имеет восемь патентов на изобретения. Среди его многочисленных званий — «Заслуженный врач Туркменской ССР» и «Ударник коммунистического труда».

Редакция сайта «Первый областной» выражает соболезнования родным и близким Николая Тарасова, а также коллективам Областной клинической больницы № 3 и Южно-Уральского государственного медицинского университета.