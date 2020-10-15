Скончалась заслуженная артистка России Марина Аничкова

46 лет она проработала в Челябинском театре драмы имени Наума Орлова.

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В возрасте 67 лет скончалась актриса Челябинского театра драмы имени Наума Орлова, заслуженная артистка России Марина Аничкова. Печальную новость подтвердили в пресс-службе театра.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня, 15 октября, ушла из жизни актриса Челябинского театра драмы, заслуженная артистка России Марина Юрьевна Аничкова. Блестящая актриса, талантливый режиссёр, сценарист, активный театральный деятель и превосходный педагог... Это невосполнимая потеря для всех нас», — сообщает пресс-служба Челябинского драмтеатра.

С любовью и теплотой Марину Аничкову вспоминают коллеги, ученики и многочисленные поклонники ее творчества. 46 лет назад актриса пришла в труппу театра, за годы работы на сцене она сыграла более 60 ролей.

«Для всей театральной общественности уход Марины Юрьевны — самый настоящий шок. Светлая, улыбчивая, всегда доброжелательная. Я помню, как впервые увидел Марину Юрьевну на репетиции. Нам, студентам, позволили смотреть, как репетируют артисты. И только мы сели в зал — на сцену вышла красивая, обаятельная женщина и произнесла лишь одно слово „Здравствуйте“, которое мягко и звучно наполнило весь зал, каждый его уголок. Тогда я понял, что на сцене появилась Актриса... Несколько раз Марина и ее муж, актер Сергей Чикурчиков, становились героями наших телепрограмм. И каждый раз это были яркие, очень эмоциональные встречи... От лица всего коллектива медиахолдинга „Первый областной“ хочется выразить соболезнования родным и коллегам Марины Аничковой. Память об актрисе, педагоге, женщине будет жить в наших сердцах», — прокомментировал ситуацию заместитель генерального директора медиахолдинга ОТВ Павел Михайлов.

Отметим, что Марина Аничкова закончила актерский факультет Свердловского театрального училища в 1974 году. Сразу после этого она стала частью труппы театра драмы. В 1997 году она закончила режиссерское отделение Челябинского института культуры.

В 1996 году Марина Аничкова получила почетное звание «Заслуженная артистка России».

За годы работы в театре она сыграла множество ролей, являлась автором и режиссером масштабных праздничных программ, а также создала театрально-концертное агентство «Аничков мост».