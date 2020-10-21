В Челябинске простятся с основателем спортшколы «Локомотив»

Александру Брылкину было 70 лет.

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В Челябинске скончался известный спортсмен, основатель спортивной школы «Локомотив» Александр Брылкин. Об этом сообщил пресс-атташе Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области Валерий Китченко.



Информацию подтвердили в пресс-службе регионального минспорта. Александр Брылкин был мастером спорта Советского Союза по дзюдо и самбо, заслуженным работником физкультуры и спорта России. Он 45 лет руководил специализированной спортивной школой олимпийского резерва.

Воспитанниками «Локомотива» были мастера спорта международного класса Гиви Гаургашвили, а также участник Олимпийских игр, бронзовый призер чемпионата мира Денис Ярцев.

Прощание с одним из основоположников южноуральского дзюдо состоится на Митрофановском кладбище в пятницу, 23 октября, в 12:30.