Скончался директор оркестра Челябинского театра оперы и балета Валерий Михель

Заслуженному артисту России было 67 лет.

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В Челябинске на 68-м году жизни скончался директор оркестра Театра оперы и балета имени М. Глинки Валерий Михель. Об этом сегодня, 16 октября, сообщил ведущий Святослав Хазов. В пресс-службе театра «Первому областному» подтвердили факт кончины Валерия Михеля.



Валерий Михель родился в Челябинске 25 июня 1953 года. В 1969 году он поступил в Челябинское музыкальное училище по классу ударных инструментов, а в мае 1974 года был приглашён на работу в оркестр Челябинского театра оперы и балета. С 1978 г. Валерий Михель назначен концертмейстером группы ударных инструментов, в этом же году он начинает преподавательскую деятельность в музыкальном училище. С 1988 года Валерий Михель совмещал обязанности директора оркестра.

О причинах смерти Валерия Михеля будет известно позднее.

Напомним, в четверг, 15 октября, стало известно о кончине актрисы Челябинского театра драмы имени Наума Орлова Марины Аничковой. Заслуженна артистка России умерла в возрасте 67 лет.