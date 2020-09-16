Родители Максима Марцинкевича потребовали возбудить уголовное дело по статье «Убийство»

Они утверждают, что ранее Тесак подвергался пыткам.

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Родители Максима Марцинкевича, который сегодня, 16 сентября, был найден мёртвым в СИЗО № 3 Челябинска, требуют возбудить уголовное дело по факту убийства. Они заявляют, что ранее их сын жаловался адвокату на пытки. Об этом сообщает телеграм-канал Baza, который опубликовал письмо от имени адвоката Алексея Михальчика на имя главы следственного комитета России Александра Бастрыкина. Заявление было напечатано на бланке защитника и подписано им же.



По словам родителей Максима Марцинкевича, смерть могла наступить в результате убийства, несмотря на предварительную версию случившегося. Также проверка всех обстоятельств гибели Тесака необходима из-за возникшего общественного резонанса. Согласно тексту заявления, ранее погибший заявлял своим родителям о пытках, которыми его склоняют к признанию вины.

«9.09.20 он жаловался защитнику на пытки, которым его подвергают с целью склонения его к признанию вину в совершении преступлений, которые он не совершал. Прошу возбудить по данному факту уголовное дело по части 1 статьи „Убийство“ УК РФ и взять расследование под личный контроль», — гласит текст заявления, опубликованный в телеграм-канале Baza.

Затем информация о намерениях родителей Максима Марцинкевича появилась на его личной странице во «Вконтакте». В опубликованном посте написано, что с марта о его местонахождении не было ничего известно. Затем Тесака нашли в Красноярске.



«Затем его нашли в Красноярске, адвокат не мог попасть долгое время, его возили то в больницу, то с больницы. Потом из походов адвоката которые получались, выяснилось, что ему инкриминируют дела с какими-то трупами двухтысячных годов. И велись допросы все это время, к которым не допускали адвокатов. Под давлением Максим писал отказные адвокатов, как он сообщил адвокату уже в Новосибирске уже вот в последние три недели. В Красноярске, он сообщил, что его пытали, избивали, угрожали. Как итог, его этапировали в Москву, пересадка была в Новосибирске, где он и передал всё написанное выше, и все что с ним происходило, про нечеловеческие пытки. Адвокат сообщила, что он шутил, конечно выглядел замученным и уставшим, подавленным, но не фатально обречённым», — написали представители Максима Марцинкевича на его странице во «Вконтакте».

Напомним, ранее о том, что у Максима Марцинкевича не было оснований для добровольного лишения себя жизни, «Интерфаксу» заявил его адвокат Иван Сидоров. Он также сказал, что Тесака везли в Москву для дачи показаний по делу 1999 года. Сам погибший на своей странице во «Вконтакте» дважды заявлял, то не будет лишать себя жизни. Публикации датированы 2014 и 2019 годами.

Максим Марцинкевич, известный под псевдонимом «Тесак» был обнаружен мёртвым сегодня, 16 сентября, в СИЗО № 3 Челябинска. При себе у него нашли предсмертную записку, в которой он попросил передать его гражданской жене книгу «Протекционизм и коммунизм» и личный дневник. По факту гибели Максима Марцинкевича проводят проверку прокуратура и следственный комитет.

Тесак трижды отбывал наказание за экстремизм. В 2017 году его вновь признали виновным в экстремизме, а также разбоях и хулиганстве. В следующем году Максим Марцинкевич получил 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за нападения на людей, обоснованной им борьбой с торговлей наркотиками. Затем приговор в его отношении был пересмотрен, наказание он стал отбывать в колонии общего режима.