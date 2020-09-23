В справке о смерти Максима Марцинкевича указана причина, отличающаяся от обнародованной

Кроме того, СМИ усмотрели несостыковку и во времени кончины Тесака.

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Семья Максима Марцинкевича, погибшего в СИЗО № 3 Челябинска, получила документ о его смерти. В нём нашли ряд несостыковок, сообщает телеграм-канал Baza. Так, если верить документу, Максима Марцинкевича могли видеть живым после смерти. В справке, которую получили родственники, указано, что Тесак умер 16 сентября в 00:00, однако оно отличается от времени, указанного в рапортах сотрудников колонии.



«Однако в рапортах сотрудников СИЗО-3 Челябинской области указана совсем иная информация: в 6:45 утра Марцинкевич отказался от завтрака. В 7:14 утра уже был найден его труп», — пишет телеграм-канал Baza.





По словам источников «Базы», 00:00 в справке было записано патологоанатомом, поскольку не удалось установить точное время смерти Максима Марцинкевича. При этом официальной причиной смерти Тесака названа асфиксия. Также ранее адвокат погибшего заявил, что в камере, где сидел Тесак, не работало видеонаблюдение. В следственном комитете России по Челябинской области «Первому областному» сообщили, что сейчас идёт проверка всех обстоятельств случившегося в СИЗО № 3.

«В рамках проверки будут устанавливаться все обстоятельства. По результатам проверки будет дана официальная информация»,— прокомментировали сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Предварительной причиной гибели Тесака называется добровольное сведение счётов с жизнью, также в СК считают, что у погибшего был мотив для совершения подобного поступка. Однако с данной версией не согласны близкие погибшего. Они заявляют, что Максима Марцинкевича избивали и угрожали, склоняя таким образом к признанию вины по одному из дел. Отец — Сергей Марцинкевич и его адвокат направляли заявление на имя руководителя следственного комитета России Александра Бастрыкина с требованием завести уголовное дело по статье «Убийство».

Напомним, Максим Марцинкевич известный под псевдонимом Тесак был найден мёртвым 16 сентября в камере СИЗО № 3 Челябинска. Политический деятель, известный в первую очередь своими националистическими взглядами, ожидал на Южном Урале пересылку в Москву. Рядом с его телом была найдена записка с просьбой передать гражданской жене книгу и личный дневник.