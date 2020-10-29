Соратника Тесака нашли мертвым в Подмосковном лесу

По предварительным данным, он добровольно свёл счеты с жизнью.

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Не утихают новости по делу националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак, тело которого обнаружили 16 сентября в челябинском СИЗО.

В минувший вторник новостное агентство ТАСС сообщило, что один из соратников Тесака найден мёртвым в подмосковном лесу неподалёку от города Красногорск. Тело 36-летнего Артема Костылева нашел местный грибник. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Рядом с телом был рюкзак, предположительно принадлежавший покойному. В настоящий момент проверку по факту обнаружения тела начал Следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, но, вероятнее всего, Костылев добровольно ушёл из жизни», — сообщили ТАСС.

Напомним, что предварительной причиной смерти Максима Марцинкевича также значится добровольное сведение счётов с жизнью, хотя с этим не согласны родственники погибшего и их адвокаты. Следственный комитет продолжает проводить проверку по факту смерти. Защитники семьи Марцинкевича рассказывают о том, что на теле были обнаружены следы пыток.

«На данный момент у нас остается надежда, что эксперты, которые побоялись общественного резонанса, напишут объективно по телесным повреждениям, которые реально были на теле Максима. Мы говорим о том, что он скончался от кровопотери и других причин», — сообщил адвокат семьи Максима Марцинкевича Алексей Михальчик.

Добавим, что Максима Марцинкевича в начале октября похоронили на Кунцевском кладбище в Москве.