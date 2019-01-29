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/ Одного из самых сильных людей мира прооперировали в Челябинске

Одного из самых сильных людей мира прооперировали в Челябинске

Известный южноуральский спортсмен перенес удаление аппендикса.
сегодня в 14:32
  |  Общество

Известный спортсмен и силач Эльбрус Нигматуллин был экстренно прооперирован вчера, 28 января, в одной из больниц Челябинска. Госпитализация была связана с подозрением на аппендицит.

О своей операции силач сообщил на странице во «ВКонтакте». Как Эльбрус Нигматуллин рассказал сайту «Первый областной», уже сейчас он пытается ходить. По ощущениям самого спортсмена, операция прошла нормально. О своем состоянии Эльбрус Нигматуллин рассказал на видео.

Уже сегодня пытаюсь ходить, думаю, что можно восстановиться. Этот период очень важен. А пока, нахожусь в больнице. Сложно сказать, но я думаю, что ближайшую неделю — десять дней я буду здесь. Думаю, все будет хорошо, за меня сильно не переживайте. — рассказал Эльбрус Нигматуллин.

Отметим, из-за операции спортсмена перенесены «Зимние богатырские игры». Состязания должны были пройти 2 февраля, однако теперь состоятся 23 февраля.

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