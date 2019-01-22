Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.36 +0.03 75.55 -0.03
Челябинск
сейчас
 
-10 °C
завтра
 
-17 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 16:37
Неизвестный захватил самолет «Аэрофлота» и потребовал направить его в Афганистан
Сейчас борт приземлился в аэропорту Ханты-Мансийска.
/ Джефф Монсон рассказал, когда планирует вернуться на ринг

Джефф Монсон рассказал, когда планирует вернуться на ринг

Пока же за здоровьем «Снеговика» следят врачи миасской клиники.
сегодня в 14:56
  |  Спорт

Известный спортсмен и боец смешанных единоборств Джефф Монсон поделился своими планами на будущее. По словам «Снеговика», уже в этом декабре он выступит на чемпионате по джиу-джитсу. Об этом спортсмен заявил во время пресс-конференции, посвященной состоянию его здоровья, которая состоялась сегодня, 22 января.

Я как можно скорее хочу продолжить свою спортивную карьеру. Следующий этап, то, чем я хочу заниматься, — принять участие в мировых соревнованиях в следующем декабре. После операции я чувствую себя лучше. У меня была операция по замене тазобедренного сустава. — рассказал Джефф Монсон.

Спортсмен уверяет, что до хирургического вмешательства он испытывал настолько сильные боли, что не мог даже ходить.

Напомним, Джефф Монсон перенес успешную операцию по замене тазобедренного сустава в миасской клинике «ЭфЭмСи». Как рассказал ее генеральный директор Степан Фирстов, специалисты медучреждения будут внимательно следить за состоянием «Снеговика» даже после выписки. При этом Степан Фирстов заявил, что сейчас главное для спортсмена — научиться жить с новым суставом.

На его соревнование мы будем смотреть со всеми врачами, которые его оперировали, и молиться, чтобы ничего плохого не произошло. Где бы он ни сделал такую операцию, дальше вся ответственность будет на нем. Монсон осознает, что делает — он абсолютно адекватный человек. И если на это пойдет, то взвесит все за и против. Мы будем сопровождать сустав, который находится в нем, своей заботой. Нам не важно, Джефф Монсон это или бабушка из Златоуста. Мы всегда следим за своими протезами. Что нас отличает от других систем здравоохранения в мире — нам важны не пролеченные пациенты, а вылеченные. — подчеркнул Степан Фирсов.

Специалист уверен, восстановление Джеффа Монсона пройдет быстрее, чем у обычного человека. Врачи, которые работали с бойцом, отметили силу духа Джеффа Монсона.

Общество
Необычные подарки ко дню рождения получил Джефф Монсон в Миасской клинике
19.01.2019
Необычные подарки ко дню рождения получил Джефф Монсон в Миасской клинике
Общество
Джефф Монсон об операции в Миассе: «Вернусь сюда снова, если это понадобится»
15.01.2019
Джефф Монсон об операции в Миассе: «Вернусь сюда снова, если это понадобится»
Общество
Бойца ММА Джеффа Монсона прооперировали в миасской клинике
15.01.2019
Бойца ММА Джеффа Монсона прооперировали в миасской клинике
Спорт
Джефф Монсон показал новый силовой прием перед боями в Челябинске. Видео
  
01.09.2018
Джефф Монсон показал новый силовой прием перед боями в Челябинске. Видео
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Происшествия
сегодня в 16:37
Неизвестный захватил самолет «Аэрофлота» и потребовал направить его в Афганистан
Происшествия
Житель Миасса умер в собственной квартире при неизвестных обстоятельствах
сегодня в 15:29
Житель Миасса умер в собственной квартире при неизвестных обстоятельствах
Общество
«Хлебом не корми»: о вредных для уток лакомствах рассказали челябинские зоозащитники
сегодня в 15:24
«Хлебом не корми»: о вредных для уток лакомствах рассказали челябинские зоозащитники
Спорт
Джефф Монсон рассказал, когда планирует вернуться на ринг
сегодня в 14:56
Джефф Монсон рассказал, когда планирует вернуться на ринг
Происшествия
Корейская иномарка протаранила магазин «Красное&Белое» в Челябинске
сегодня в 14:45
Корейская иномарка протаранила магазин «Красное&Белое» в Челябинске
Хоккей
«Трактор» в гостях встретится с возможным соперником по плей-офф
сегодня в 13:40
«Трактор» в гостях встретится с возможным соперником по плей-офф
Общество
«6+»? Егору Криду могут запретить приглашать детей на свой концерт
сегодня в 11:54
«6+»? Егору Криду могут запретить приглашать детей на свой концерт
Общество
Теперь в Малиновке не только свадьбы, но и свой фельдшерско-акушерский пункт
сегодня в 10:54
Теперь в Малиновке не только свадьбы, но и свой фельдшерско-акушерский пункт
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6