/ Джефф Монсон рассказал, когда планирует вернуться на ринг

Пока же за здоровьем «Снеговика» следят врачи миасской клиники.

Известный спортсмен и боец смешанных единоборств Джефф Монсон поделился своими планами на будущее. По словам «Снеговика», уже в этом декабре он выступит на чемпионате по джиу-джитсу. Об этом спортсмен заявил во время пресс-конференции, посвященной состоянию его здоровья, которая состоялась сегодня, 22 января.

Я как можно скорее хочу продолжить свою спортивную карьеру. Следующий этап, то, чем я хочу заниматься, — принять участие в мировых соревнованиях в следующем декабре. После операции я чувствую себя лучше. У меня была операция по замене тазобедренного сустава. — рассказал Джефф Монсон.

Спортсмен уверяет, что до хирургического вмешательства он испытывал настолько сильные боли, что не мог даже ходить.

Напомним, Джефф Монсон перенес успешную операцию по замене тазобедренного сустава в миасской клинике «ЭфЭмСи». Как рассказал ее генеральный директор Степан Фирстов, специалисты медучреждения будут внимательно следить за состоянием «Снеговика» даже после выписки. При этом Степан Фирстов заявил, что сейчас главное для спортсмена — научиться жить с новым суставом.

На его соревнование мы будем смотреть со всеми врачами, которые его оперировали, и молиться, чтобы ничего плохого не произошло. Где бы он ни сделал такую операцию, дальше вся ответственность будет на нем. Монсон осознает, что делает — он абсолютно адекватный человек. И если на это пойдет, то взвесит все за и против. Мы будем сопровождать сустав, который находится в нем, своей заботой. Нам не важно, Джефф Монсон это или бабушка из Златоуста. Мы всегда следим за своими протезами. Что нас отличает от других систем здравоохранения в мире — нам важны не пролеченные пациенты, а вылеченные. — подчеркнул Степан Фирсов.

Специалист уверен, восстановление Джеффа Монсона пройдет быстрее, чем у обычного человека. Врачи, которые работали с бойцом, отметили силу духа Джеффа Монсона.