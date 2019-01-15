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/ Бойца ММА Джеффа Монсона прооперировали в миасской клинике

Бойца ММА Джеффа Монсона прооперировали в миасской клинике

Спортсмен выбрал Южный Урал для лечения сустава.
сегодня в 13:38
  |  Общество

Легенда смешанных единоборств Джефф Монсон был прооперирован в миасской клинике. Спортсмену в южноуральском городе провели операцию по замене сустава. По словам самого «Снеговика», боль в суставах — его давняя проблема. Именно поэтому депутата Красногорского городского округа прооперировали вчера, 14 января.

Вчера прошла операция по замене сустава. Спортсмен великий, мало того, что великий, так еще и любит Россию. Выбрал нашу клинику, так как было много отзывов по поводу уже прооперированных спортсменов. Он приехал к нам в четверг, обследовался, и вчера наши хирурги провели ему операцию. Она достаточно серьезная — замена сустава. Часть кости вытащили, поставили титановую конструкцию, на которой он где-то даже частично сможет тренироваться. — говорит генеральный директор клиники FMC Степан Фирстов.

Как рассказал нашему сайту стронгмен, силач и тяжелоатлет Михаил Кокляев, о том, что российско-американский боец собирается пройти лечение именно в больнице Миасса, он узнал еще в ноябре.

Когда он сказал, что будет делать операцию на тазобедренном суставе в Челябинской области, я не стал спрашивать почему. Единственное, что я хотел сказать — слава нашему народу, слава нашим докторам, особенно челябинским. Наверное, его привязанность к России и доверие, оказанное своим вниманием, к тому что, здесь все по-настоящему. Мне кажется, здесь больше еще и политический подтекст, в плане того, что сделать операцию не где-то в Москве, а в центре России, в Челябинской области, сделать операцию, тем самым отдать должное тому, что ему оказали доверие, сделали гражданином Российской Федерации, это такой бартер во всей этой истории. Джефф полностью доверяет нашему демократическому строю, в том числе и нашей медицине, я так думаю. Это медийность, и я считаю, что это правильно. — сказал Михаил Кокляев.

Силач так же отметил, что еще не виделся с Монсоном, однако они встречались пару месяцев назад, и за короткое общение «Снеговик» показал себя открытым и добрым человеком.

Операция по замене тазобедренного сустава длилась 45 минут. Пациент был непростым. Многочисленные травмы, более 90 боев на профессиональном ринге — всё это не могло не сказаться на состоянии организма, и это, безусловно, нужно было учитывать. Но операция завершена, пациент идёт на поправку, начат процесс реабилитации. — рассказал врач травматолог-ортопед Андрей Сергеевич Филиппов, который оперировал Джеффа Монсона.

Персонал клиники уверяет, что, несмотря на звездный статус, Монсон с почтением относится ко всем сотрудникам клиники. Отметим, бойца многое связывает с медициной. Его сын Джошуа учится на врача общей практики, а сам Монсон по образованию — психолог.

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