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/ Потягать гири изо льда приглашают жителей региона

Потягать гири изо льда приглашают жителей региона

Уникальные «Зимние богатырские игры» пройдут в Челябинске.
сегодня в 16:58
  |  Спорт

Вторые по счету соревнования силачей «Зимние богатырские игры» пройдут в челябинском парке культуры и отдыха имени Гагарина. Их участники сразятся в нескольких дисциплинах, среди которых подъем штанги изо льда, удержание ледовых гирь и толкание льдины. Одним из организаторов соревнований стал рекордсмен книги рекордов Гиннеса, вице-чемпион соревнования «Самый сильный человек планеты», четырёхкратный победитель турнира «Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин.

Это Всероссийские соревнования силачей не имеющие аналогов в мире. Состязания стронгменов пройдут на открытом воздухе с использованием уникального стронгмен-оборудования, изготовленного из льду. — рассказал Эльбрус Нигматуллин.

Сейчас проводится сбор волонтеров для подготовки ледяного оборудования. Проведение «Зимних богатырских игр» запланировано на 2 февраля в 13:00.

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