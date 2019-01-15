/ Джефф Монсон об операции в Миассе: «Вернусь сюда снова, если это понадобится»

Боец смешанных единоборств рассказал «Первому областному» о своем состоянии и медперсонале южноуральской клиники.

Известный боец смешанных единоборств Джефф Монсон после своей операции дал эксклюзивный комментарий сайту «Первый областной». По словам «Снеговика», а именно такое прозвище получил Джефф Монсон, сейчас он чувствует себя гораздо лучше, чем до операции. Более того, боец уже может самостоятельно передвигаться. Правда, пока что только с помощью костылей.

Вчера было больно, но эту операция я ждал очень давно и наконец-то решился на нее. Операция прошла хорошо, доктора, медсестры и весь персонал сработали отлично. Как видите, уже на следующий день я могу ходить. Степан Фирстов, генеральный директор клиники, пригласил меня на эту операцию. Я очень ему благодарен, согласился и не пожалел об этом. Доктор, который делал мою операцию, — большой профессионал в этом деле. Весь медицинский персонал очень хороший, я очень доволен и вернусь сюда снова, если это понадобится. — рассказал сайту «Первый областной» Джефф Монсон.

Сегодня, 15 января, стало известно, что известный боец ММА Джефф Монсон был прооперирован в миасской клинике «ЭфЭмСи». «Снеговику» провели операцию по замене тазобедренного сустава. Как отмечает генеральный директор клиники Степан Фирстов, операцией Джеффа Монсона занимался один из лучших хирургов не только России, но и мира, а сама процедура заняла 45 минут.