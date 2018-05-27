/ Штормовой ветер и грозы продолжат бушевать в Челябинской области

﻿В МЧС продлили предупреждение.﻿

Порывы ветра до 22 метров в секунду сохранятся в Челябинской области в понедельник, 28 мая. Также в регионе прогнозируют дожди и грозы. Это может вызвать вал деревьев и обрыв линий электропередач.

По данным Челябинского гидрометцентра 28 мая на территории Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов от небольших до умеренных дожди, в северных и горных районах до сильных, грозы. Ветер юго-западный с переходом на северный ночью 7−12 м/с, днем 9−14 м/с, ночью и днем отдельные порывы 17−22 м/с. Температура воздуха ночью +3−8°С, днем +12−17°С, на севере области до +8°С. — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

В связи с этим южноуральцам рекомендуют по возможности не выходить из зданий и тщательно следить за маленькими детьми. Укрываться от ветра не стоит около стен домов, остановок общественного транспорта, рекламных щитов и деревьев.

Предупреждение о сильном ветре продлевают на Южном Урале уже несколько дней подряд. Накануне, 26 мая, стало известно, что ураган повалил деревья на припаркованный внедорожник.