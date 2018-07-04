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/ Жару и грозы снова обещают южноуральские синоптики

Жару и грозы снова обещают южноуральские синоптики

Прогноз будет актуален до конца рабочей недели.
сегодня в 08:38
  |  Общество

Вторая половина недели окажется совсем не солнечной в Челябинской области. Синоптики говорят о жарких, но дождливых днях. По их данным, в области ожидаются кратковременные проливные дожди, сопровождающиеся грозами и градом, и сильным ветром. Такая погода будет актуальная трое суток подряд.

4, 5 и 6 июля ожидаются кратковременные дожди, грозы и град. Ночная температура в среднем будет доходить до плюс 14, плюс 19 градусов, а дневная — до плюс 27, плюс 32 двух. На юге возможно повышение до 36 градусов тепла. Ветер будет южным, отдельные порывы достигнут 17 метров в секунду. — рассказали сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

По данным Гидрометцентра России, в Бредах днем температура будет выше 30 градусов. В Златоусте и Миассе — от плюс 26 до плюс 29 градусов. В Катав-Ивановске обещают плюс 27, плюс 31 градус. В Магнитогорске температура будет держаться в районе 30 градусов. В Озерске — до плюс 29 градусов, примерно такая же температура ожидается в Троицке. Везде прогнозируется переменная облачность и кратковременные дожди.

В Челябинске обещают пасмурную среду, 4 июля, и дождливое завершение рабочей недели. Однако температура не опустится ниже плюс 30 градусов, ночью столбик термометра может доходить до отметки в плюс 20.

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