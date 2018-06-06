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Штормовое предупреждение продлили в Челябинской области

Порывы ветра станут еще сильнее.
сегодня в 18:03
  |  Общество

Крупный град, сильный дождь и порывы ветра ожидаются в Челябинской области. Непогода обрушится на отдельные районы уже сегодня, 6 июня.

По данным Челябинских синоптиков, во второй половине дня 6 июня, ночью и днем 7 июня с прохождением холодного фронта в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, град, местами крупный, сильный дождь, шквалистое усиление ветра до 25 м/с и более. — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

В связи с этим южноуральцам порекомендовали следовать определенным правилам. В их числе — ограничить выход из зданий, взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра, при необходимости укрыться в подъездах зданий. При этом не стоит прятаться около стен домов, рядом с остановками общественного транспорта, рекламными щитами, деревьями.

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