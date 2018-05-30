/ Экстренное предупреждение на последний весенний день объявлено в Челябинской области

На Южном Урале подует штормовой ветер.

Экстренное предупреждение продлили в Челябинской области на четверг, 31 мая. Последний день весны омрачится сильными порывами ветра, дождями и грозами.

По данным Челябинского гидрометцентра, 31 мая на территории Челябинской области будет облачно с прояснениями, в большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 8−13 метров в секунду, отдельные порывы 18−23 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8−13ºС, днём +12−17°С, в горах +7−12°С. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

В связи с этим выросла вероятность возникновения ЧС. Возможны аварийные отключения электричества, повреждения кровли и остеклений зданий, вал деревьев. Южноуральцам рекомендуют воздержаться от долгих прогулок, тщательно следить за детьми и соблюдать меры пожарной безопасности.

В случае необходимости звоните по телефонам 01, 101 или в ЕДДС вашего муниципального образования.