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/ Порывистый ветер разбивает стекла и сносит деревья в Челябинске

Порывистый ветер разбивает стекла и сносит деревья в Челябинске

МЧС предупреждает об порывах до 20 метров в секунду.
сегодня в 15:56
  |  Происшествия

Крепкий ветер принес разрушения в Челябинск. Отдельные порывы ломают деревья и другие растения, жители города сообщают о повреждениях припаркованных на улицах автомобилей. Например, упавшим деревом придавило иномарку возле областного ГАИ. Неустойчивые конструкции также угрожают жителям.

На проспекте Ленина стекло с балкона порывом ветра выбило. Повезло, что я под ним не шла. — рассказала сайту «Первый областной» челябинка Лидия Иванова

В Челябинской области действует предупреждение о ветреной погоде. Соответствующие уведомления уже получили жители региона посредством смс-сообщений.

27 мая на территории Челябинской области ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер северо-западный, западный 7−12 метров в секунду, ночью отдельные порывы до 17, днем отдельные порывы до 20 метров в секунду. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Жителям региона напоминают о необходимости соблюдать правила безопасного поведения в условиях непогоды. В случае необходимости необходимо звонить по номерам «01», «101» или в ЕДДС муниципального образования.

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