Челябинские пограничники рассказали несколько фактов о службе

Госконтроль в регионе ввели 25 лет назад

Сегодня, 28 мая, в России отмечают День пограничника. Мы собрали несколько любопытных фактов из истории погранслужбы Южного Урала.



Оказывается, что до сегодняшних дней от пограничной линии в пределах Челябинской области сохранились два укрепления — Наследницкое (Брединское укрепление) и Николаевское (Варненское укрепление), среди «бывших пограничных» поселений значится Княжеское. Здесь до сих пор располагаются подразделения пограничного управления.

Российско-казахстанская граница протяженностью более 7,5 тысячи километров открылась более 25 лет назад. Сначала охрану этого участка осуществляли добровольцы и дружинники из местных жителей. Этот эксперимент проводился в Саратовской, Оренбургской, Челябинской и Омской областях.

Такая ситуация сохранилась до июня 1998 года, тогда был издан указ «о полномасштабном войсковом прикрытии российско-казахстанского участка границы».

С 1999 года в Челябинской области запустили пограничный контроль граждан и автомобилей, на ж/д пунктах пропуска через госграницу.

15 мая 2000 года вошло в историю Челябинской области как день начала войсковой охраны российско-казахской границы на участке почти 850 километров.

Сегодня пограничная служба на Южном Урале стоит на страже государственных границ. Так, только с начала этого года наши пограничники изъяли 125 паспортов с ошибками. Ранее пограничники рассказали, что запретят детям из России выезд за границу без отметки о гражданстве.