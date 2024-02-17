С 1 марта дети не смогут выехать из России без отметки о гражданстве

В порядок пересечения государственной границы РФ внесли изменения

С 1 марта 2024 года граждане России до 14 лет не смогут пересечь государственную границу в случае, если в свидетельстве о рождении у них не будет отметки о гражданстве. Об этом сообщили 17 февраля в пресс-службе пограничного управления по Челябинской области.

«При пересечении государственной границы несовершеннолетними гражданами в возрасте до 14 лет по свидетельству о рождении, в случае следования в Абхазию, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Южную Осетию, требуется соблюсти одно из условий: наличие в свидетельстве о рождении отметки, подтверждающей гражданство России, или наличие сведений о детях в документах их законных представителей»,— уточнили в управлении.

С начала 2024 года пограничники зафиксировали более 145 случаев пересечения границы детьми в возрасте до 14 лет, в свидетельствах о рождении которых не было отметок о гражданстве.