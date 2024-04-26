Челябинские пограничники изъяли 125 паспортов с ошибками

Чаще всего встречались документы с опечатками в именах и фамилиях

С начала года пограничники изъяли 125 паспортов россиян. Причиной стали ошибки в фамилии, имени или отчестве, указании пола, места рождения, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.



Южноуральцам откажут в выезде за границу с недействительными документами. Они считаются таковыми, если в паспорте есть опечатки. В пресс-службе также добавили, что ошибкой также является нарушение алгоритма формирования машиночитаемой зоны.

В преддверии майских праздников жителей Челябинской области попросили заранее проверить свои документы на наличие ошибок перед поездками за рубеж.

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