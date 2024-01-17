Сегодня, 17 января, музей-заповедник «Аркаим» в Челябинской области отмечает 30-летний юбилей. Именно в этот день в 1994 году вышло постановление о создании государственного учреждения, директором которого был назначен Геннадий Зданович. Сотрудники музея-заповедника отмечают 90-летие региона и 30-летие своего учреждения, сообщает пресс-служба «Аркаима».
История Аркаима началась в июне 1987 года, когда археологическая экспедиция Челябинского госуниверситета обнаружила на территории строившегося Караганского водохранилища поселение бронзового века.
Спустя два года Совет министров РСФСР издал поручение городище сохранить, а земли были передали в ведение Ильменского заповедника. С 1992 года началось строительство музейного комплекса и объектов научной базы. В 1994 году Аркаим получил официальный статус.
«Сегодня мы можем с гордостью сказать, что у „Аркаима“ открылось второе дыхание. Мы продолжаем дело нашего основателя Геннадия Здановича и его сподвижников, занимаемся изучением и популяризацией древней истории степей Южного Зауралья, проводим археологические раскопки, делаем выставки, организуем экскурсии. Главное, мы показываем, что наш край в историческом смысле такой же интересный, как более разрекламированные территории Крыма, Египта или Греции», — рассказал директор «Аркаима» Валерий Волик.
На сегодняшний день «Аркаим» превратился в одно из самых известных мест России. Благодаря поддержке губернатора и правительства Челябинской области, музей-заповедник «Аркаим» постоянно развивается и обновляется. В течение всего 2024 года состоится цикл мероприятий, приуроченных к круглой дате.
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