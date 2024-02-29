Сегодня, 29 февраля, исполняется 24 года подвигу 90 российских десантников 6-й роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской (Псковской) воздушно-десантной дивизии. Военные сдержали группировку из 3000 боевиков под руководством арабского террориста Хаттаба. Среди не сдавших высоту героев был южноуралец Сергей Молодов, в честь которого в Челябинске названа улица и установлен памятник.

В ходе боя на высоте 776 в Шатойском районе Чеченской Республики российские бойцы противостояли группировки боевиков численностью около 3 тысяч человек. Из всей роты выжили только шестеро. 22 бойцам было присвоено звание Героя Российской Федерации, из которых 21 — посмертно.

Среди погибших был командир 6-й роты, Герой России гвардии майор Сергей Молодов. В детстве он вместе с родителями переехал в Челябинск, откуда в 1983 году был призван в армию.
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«В ходе боя с превосходящим по численности противником майор Молодов умело управлял ротой, при этом проявил мужество и героизм, личным примером воодушевлял подчиненных. Был ранен, но продолжал руководить боем», — отметили в наградном листе.
Именем Сергея Молодова названа улица в Челябинске. Кроме того, в 2021 году торжественно открыли памятник Сергею Молодову перед его родной школой № 28 в поселке Шагол. На здании школы и доме, где жил герой, также установлены памятные доски.