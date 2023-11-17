Столетний юбилей отмечает служба, которую называют «лицом полиции»

Поздравительные мероприятия прошли во всех территориальных органах внутренних дел Южного Урала

Поздравительные мероприятия, посвященные 100-летию со Дня образования службы участковых уполномоченных полиции в системе МВД России, прошли в Челябинской области. Лучшим полицейским вручили награды, почетные грамоты, благодарности и подарки.

Сотрудников подразделения, посвятивших себя благородному делу защиты граждан от преступных посягательств, поздравил начальник ГУ МВД региона Михаил Скоков.

«Служба участковых является основной в структуре органов внутренних дел. Это те полицейские, кого знают в лицо, кто первым приходит на помощь людям и кого остерегаются хулиганы и дебоширы. И от того, насколько добросовестно и профессионально несет службу участковый, его порядочности, компетенции и гуманизма зависит уровень доверия населения к полиции, формируется отношение граждан»,— подчеркнул генерал.

Он отметил, что оперативная обстановка всегда была непростой: в военные и послевоенные годы, во время перестройки, в 90-е прошлого века, сегодня, в условиях проведения специальной военной операции.

«Сегодня наш фронт проходит здесь, в Челябинской области, и мы обязаны поддержать южноуральцев, которые находятся на передовой, оберегая и защищая их семьи и близких им людей»,— напомнил Михаил Скоков.

Особо теплые слова поздравления прозвучали в адрес ветеранов.