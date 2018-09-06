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/ Введенный после землетрясения режим ЧС снят на Южном Урале

Введенный после землетрясения режим ЧС снят на Южном Урале

Губернатор Борис Дубровский поручил восстановить поврежденные здания в короткие сроки.
сегодня в 11:49
  |  Общество

Сегодня, 6 сентября, на территории муниципалитета в Челябинской области снят режим чрезвычайной ситуации. За минувшие сутки от жителей поступило больше тысячи звонков на телефоны доверия. Сейчас жизнь в Катав-Ивановске налаживается, паники нет. Местные власти работают в режиме повышенной готовности.

В Катав-Ивановске снят режим чрезвычайной ситуации, школы и детсады возобновили свою работу. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства региона.

Накануне вечером губернатор Челябинской области провел в пострадавшем от землетрясения муниципалитете заседание комиссии по ЧС. Борис Дубровский лично оценил состояние больниц и других социальных объектов, жилых домов. Глава региона раздал поручения подчиненным по восстановлению разрушений.

Напомним, в ночь на 5 сентября в Катав-Ивановске произошло землетрясение магнитудой 5,5. Через несколько часов толчки меньшей силы повторились. Хронологию событий сайт «Первый областной» восстановил здесь.

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