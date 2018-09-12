/ В Катав-Ивановске подсчитывают ущерб от землетрясения

Местные власти ждут поддержки от губернатора Челябинской области.

Глава Катав-Ивановска рассказал об устранении последствий землетрясения. По словам Ивана Норко было принято 386 обращений от граждан, произведено 172 выезда на места разрушений. По факту землетрясения выдано 12 справок для страховых компаний.

Статистические показатели по причиненному ущербу выглядят так: серьезный ущерб нанес примерно в 10% случаев, средний ущерб — порядка 30% случаев, остальные это небольшой ущерб, около 60%. Связано с появлением трещин, выпадением штукатурки и прочими последствиями. Сейчас мы собираем статистику и объем полученных заявлений, пытаемся сформировать начальные цифры для обращения к губернатору за материальной поддержкой для пострадавших. — поделился с сайтом 1obl.ru глава Катав-Ивановска Иван Норко.

При землетрясении серьезно пострадала и местная больница. Уже проведена экспертиза, в ходе которой вынесено заключение о том, что здание может эксплуатироваться, но подлежит ремонту.

Сейчас решается вопрос о выделении финансирования для ремонта не только последствий землетрясения, но и для проведения капитального ремонта нашего больничного городка. Решение за губернатором. Мы попытались сохранить возможность оказания помощи, сохранили работу всех отделений практически в штатном режиме. Амбулаторная служба и Катав-Ивановская работают в штатном режиме. Детская поликлиника также работает, но размещается на первом этаже, так как на втором этаже есть угроза обрушения потолка. — рассказала сайту «Первый областной» Раиса Сушарина.

Напомним, землетрясение магнитудой 5.5 баллов прошло на территории Челябинской области 5 сентября. Эпицентром стал Катав-Ивановский район. Ученые назвали причиной подземных толчков становление горных пород. Кроме того, они успокоили местных жителей сказав, что они пережили «уникальное для Урала событие».