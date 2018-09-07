/ Сейсмолог о землетрясении: «Вы пережили уникальное событие»

Ученый рассказал о повторных подземных толчках.

Сотрудник лаборатории природной и техногенной сейсмичности Горного института Уральского отделения РАН Филипп Верхоланцев успокоил жителей Катав-Ивановска. Говоря о землетрясении, ученый сказал, что горожане пережили уникальное событие, аналогов которому нет. Кроме того, сейсмолог заверил, что повторных толчков не повторится, город «не провалится под землю».

Не переживайте, ничто у вас внезапно на территории города и района не провалится под землю из-за землетрясения. На самом деле, вы пережили уникальное для Урала событие, сильное землетрясение, с ощутимым афтершоком. Таких еще не было. — сказал сайту «Первый областной» Филипп Верхоланцев.

Напомним, землетрясение магнитудой 5.5 баллов произошло в Челябинской области утром 5 сентября. Эпицентром катастрофы стал Ката-Ивановский район. Подземные толчки ощущались и в крупных городах, например, в Челябинске, Уфе и Екатеринбурге.