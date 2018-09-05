/ «Будем помогать». Губернатор пообщался с пострадавшими от землетрясения жителями

Борис Дубровский дал поручения после природного ЧП.

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Губернатор Челябинской области поставил подчиненным задачи по устранению последствий землетрясения в Катав-Ивановске. Борис Дубровский лично отправился в район, серьезно пострадавший после подземных толчков. Жители вышли на улицы, чтобы рассказать главе региона о пережитом.

Будем помогать. Сейчас речь идёт не о финансовых потерях, а о рисках. Главное, устранить возможные обвалы отделки и конструкций домов. Будем выделять ресурсы. — заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

На месте удалось детальней установить причиненный ущерб. Оказалось, что после землетрясения трещины образовались в зданиях индустриального техникума и местной больницы, а также в частных и многоквартирных домах.

Борис Дубровский поставил задачу по оперативной оценке ущерба и концентрации на работе с жителями. Необходимо уделить особое внимание поврежденным домам с печным отоплением. Их нужно восстановить до начала холодов. Также сейчас важно решить вопрос с больницей. В сложившихся условиях оказывать медицинскую помощь невозможно.