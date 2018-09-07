/ Поврежденные землетрясением больницы Катав-Ивановска восстановят в короткие сроки

Разработана система транспортировки пациентов в ближайший населенный пункт.

Специальная комиссия завершает проверку больницы в Катав-Ивановске, где стены и потолки пострадали после землетрясения. Сегодня, 7 сентября, в наиболее пострадавшем от подземных толчков городе побывал министр здравоохранения региона. Местные врачи рассказали Сергею Приколотину о масштабах бедствия. Здания намерены капитально отремонтировать, а врачам в помощь выделить две машины скорой помощи.

По поручению губернатора, наша основная задача — организация медицинской помощи на территории таким образом, чтобы жители не почувствовали те неудобства, которые возникли в связи с чрезвычайной ситуацией. Мы обошли все медицинские учреждения, которые пострадали. Признаюсь, ожидали худшего. На сегодняшний день понимаем, что осуществлять медицинскую деятельность в усеченном порядке сможем. Окончательное решение будет принято после завершения работы специальной комиссии. — рассказал сайту «Первый областной» министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин.

Напомним, губернатор Челябинской области выехал на место ЧП. Борис Дубровский побывал в Катав-Ивановске, там глава региона пообщался с жителями и осмотрел поврежденные объекты. Среди них оказались техникум, больница, несколько частных и многоквартирных домов. Глава региона поручил устранить последствия землетрясения магнитудой 5,5 в короткие сроки.

Временно медицинскую помощь жителям муниципалитета не оказывают. Из стационара эвакуировали 72 человек, в том числе 28 детей. Пациентов, срок выписки которых подошел, отправили домой, остальных — перевели в больницу Усть-Катава.