Челябинские врачи спасли беременную с обширным поражением легких и ее малыша

В ОКБ № 2 рассказали, как заражаются ковидом новорожденные дети

В челябинской ОКБ № 2, где расположен единственный в регионе роддом для ковидных больных, спасли беременную женщину с 60-процентным поражением легких и ее малыша. Об этом Первому областному информагентству рассказали в пресс-службе клиники.

Пациентка из Магнитогорска заразилась ковидом за два месяца до предполагаемой даты родов. Болезнь развивалась стремительно, и спустя несколько дней у женщины обнаружили ковидную пневмонию с обширным поражением легких. Беременная была очень слаба, а ее малыш страдал от нехватки кислорода. Чтобы спасти и женщину, и ребенка, медики провели кесарево сечение и помогли мальчику появиться на свет. Ребенок также получил положительный результат теста на коронавирус. Однако оба уже идут на поправку.

Кстати, по словам медиков, у больных коронавирусом мам рождаются здоровые малыши. Заражаются дети позже.

«Внутриутробно коронавирусная инфекция, скорее всего, не передается. Заражение происходит уже после рождения ребенка в силу разных обстоятельств: при общении с больной мамой, с больными родственниками. Дети к нам поступают не всегда только с родильных стационаров. Малышей привозят из отделений новорожденных других больниц и из дома. Инкубационный период новой инфекции может длиться до 14 дней. Чаще всего 7—10 дней. А положительный результат, как правило, дает тест, сделанный на десятые сутки», — рассказал журналисту медиахолдинга «Первый областной» заведующий отделением патологии недоношенных новорожденных детей челябинской ОКБ № 2 Андрей Киосов.

По словам Киосова, почти все дети после рождения чувствуют себя хорошо. Мазок у новорожденных берут на 1, 3 и 10-е сутки. Первые клинические проявления появляются на 8—10-е сутки. Сначала это заложенность носа, подкашливание и вялость, потеря аппетита. Потом повышается температура, иногда до очень высоких значений — до 39—39,5 градуса. Малышу проводят рентген легких, у многих подтверждается пневмония, в том числе двусторонняя. И примерно на десятые сутки приходит положительный результат теста на ковид.

«Опыт последних двух лет показал, что, вопреки представлению многих, дети также болеют коронавирусом. И порой достаточно тяжело. Поэтому важно заниматься профилактикой коронавируса: носить маски, соблюдать дистанцию в местах массового скопления людей и прежде всего — прививаться», — говорит Киосов.

Беременным сегодня делают прививки от коронавируса с 22-й недели интересного положения, когда у плода уже сформированы органы.

Каждый месяц в роддоме ОКБ № 2 рожают около 400 женщин. Всего с начала работы с ковидными пациентками здесь приняли роды у 1,5 тысячи зараженных ковидом женщин.