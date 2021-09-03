Как южноуральцам правильно совместить прививки от коронавируса и от гриппа

Свои советы дали медики и Роспотребнадзор по Челябинской области

Прошлой и позапрошлой зимой эпидемиологи отмечали беспрецедентное отсутствие гриппа в Челябинской области. Однако в этом году грипп все же может до нас дойти. В каком порядке и с каким интервалом нужно делать прививки, если кто-то планирует прививаться от коронавируса и от гриппа, в пятницу, 3 сентября, рассказали врачи и Роспотребнадзор.

«В Челябинской области гриппа не было уже два года. Однако этой зимой мы ждем подъем. По данным ВОЗ, на территории Евразии уже фиксируют единичные случаи заболевания. И это грипп H3N2 („гонконгский грипп“. — Прим. ред.). К нам, на Южный Урал, он может прийти в декабре-январе. Готовиться к его приходу, ставить прививки нужно уже сегодня, чтобы успел сформироваться иммунитет», — заявила начальник эпидотдела Роспотребнадзора по Челябинской области Татьяна Софейкова.

Помимо гриппа область ждет очередной подъем заболевания коронавирусом. Сейчас от новой инфекции привиты чуть меньше трети населения региона, а этого недостаточно, чтобы остановить циркуляцию вируса.

Прежде чем делать какую-то из прививок, медики советуют расставить приоритеты.

«Если речь идет о взрослом человеке, я рекомендую сначала сделать прививку от коронавируса, ведь пандемия уже идет и высок риск заразиться этой инфекцией. Причем придется привиться двумя компонентами. Разбивать их прививкой от гриппа нельзя. А потом, через месяц после введения второй дозы, можно поставить вакцину от гриппа», — говорит главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Челябинской области Ольга Агеева.

Если кто-то сегодня прививается «Спутником Лайт» (эта вакцина вводится однократно), то он также обязан выдержать месячный перерыв и лишь потом прививаться от гриппа.

«Вообще в инструкции к препаратам от коронавируса не написано, что их нельзя совмещать с вакциной от гриппа. Однако медики заставляют выдерживать месячный интервал. Тридцать дней — это период, который необходим для создания полноценного иммунитета. Если в это время вводить разные вакцины, организм может и не ответить, не выработать иммунитет», — поясняет Татьяна Софейкова.

Детям прививки от коронавируса пока не ставят. Но уже осенью в России может появиться вакцина от коронавируса для подростков старше 12 лет.

«Желательно, чтобы к этому времени дети уже привились от гриппа и прошло 30 дней. Поэтому не откладывайте прививку. И не ждите, что ваших детей в ближайшее время привьют в школе, так как выходу медика в образовательные организации предшествует длительный подготовительный процесс», — добавляет Ольга Агеева.

Напомним, бесплатно прививку от гриппа в поликлиниках области ставят:

— детям в возрасте от 6 месяцев до 18 лет;

— работникам медицинских и образовательных организаций, транспорта и коммунальных организаций;

— юношам, подлежащим призыву на военную службу;

— студентам;

— беременным женщинам;

— южноуральцам старше 60 лет;

— а также гражданам, имеющим хронические заболевания.

«Во время третьей волны пандемии мы столкнулись с тяжелым течением коронавируса у детей. Причем не только у подростков, но и детей до года. У маленьких пациентов много пневмоний, есть нарушения нервной и сердечно-сосудистой системы. Часто дети заражаются в семейных очагах. Поэтому взрослые обязательно должны прививаться», — говорит детский врач-инфекционист Елена Корнеева.

Если ребенок маленький и ему еще нет шести месяцев, то все взрослые люди в его окружении должны быть привитыми от коронавируса и от гриппа, а более старшие дети — от гриппа.

Напомним, накануне Челябинская область получила первую партию вакцин от гриппа. Сейчас вакцина трех наименований: «Совигрипп», «Ультрикс» и «ФЛЮ-М» — уже поступает во все медицинские организации региона.



А в уже в ближайшие выходные, 4 и 5 сентября, южноуральцы могут привиться от коронавируса в крупных ТРК региона. Публикуем полный перечень адресов и график работы прививочных пунктов.