В Челябинской области начинается вакцинация иностранцев от коронавируса

Первыми будут прививать студентов ЮУрГУ

В Челябинской области от коронавируса уже в ближайшее время начнут вакцинировать иностранных студентов. Об этом в пятницу, 1 октября, во время брифинга по ковиду заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Мы закупили за счет внебюджетных средств вакцину для иностранцев. Речь идет о „Спутнике Лайт“ в количестве 600 доз. Сегодня есть большая потребность в вакцинации студентов того же ЮУрГУ. С них и начнем», — рассказала Ирина Гехт.

Вакцинацию иностранцев, по словам чиновника, оплатит сам вуз.

Между тем среди жителей Челябинской области, по данным Гехт, первый компонент прививки от коронавируса получили 929 тысяч жителей региона. Это менее 35% всего взрослого населения области.

За ревакцинацией в поликлиники обратились более 26 тысяч южноуральцев. В большинстве своем это те, кто перенес болезнь во время прошлой волны пандемии и теперь хочет защитить себя от повторного заражения.

А тем временем остальные жители области могут сделать прививку от коронавируса в крупных ТРК региона, а также на рынках 2 и 3 октября.

Этой осенью гражданам угрожают сразу две опасные инфекции. А пока медики рекомендуют соблюдать интервал между прививками в один месяц. В каком порядке лучше вводить вакцины, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».

