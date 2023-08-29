Предприятия ОПК Челябинской области готовятся к переходу на бережливое производство

Инструменты для полного выполнения гособоронзаказа обсудили в правительстве региона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 29 августа провел заседание оперативного штаба по содействию промышленным предприятиям региона в выполнении гособоронзаказа. Ключевыми вопросами заседания стали обеспечение кадрами предприятий ОПК и переход на бережливое производство, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Алексей Текслер напомнил, что оперштаб был создан по поручению президента. Он призван содействовать эффективной и бесперебойной работе предприятий ОПК.

По итогам работы предыдущего оперштаба Минпром совместно с ФРП Челябинской области анализируют участие предприятий в проекте бережливого производства. До конца 2023 года эта программа должна быть запущена.





Алексей Текслер поручил задействовать в ней все предприятия ОПК региона:

«Считаю, что здесь у нас есть серьезный задел. Мы видим по гражданским предприятиям, насколько увеличилась производительность труда, что очень важно сегодня, когда есть дефицит кадров. Считаю, что надо не просто разработать программу, а через наш Центр компетенций вовлечь все предприятия ОПК в этот процесс».

Также глава региона напомнил о поручении продолжить работу по обеспечению антитеррористической защиты предприятий и усилению охраны объектов, в том числе от угроз БПЛА.

На заседании также обсудили, что ряд предприятий заключили соглашения с Минпромторгом РФ о предоставлении субсидии на техническое перевооружение. Это позволит оптимально выполнять возрастающие задачи.

«Очень важное направление работы, потому что задачи ставятся серьезные, в том числе по увеличению объемов заказов. Многие наши предприятия этим инструментом своевременно пользуются. И наша главная задача — обеспечить стабильную работу наших предприятий, обеспечить полное выполнение гособоронзаказа», — подчеркнул Алексей Текслер.



Губернатор напомнил о программе наставничества на предприятиях ОПК. Она позволяет молодым сотрудникам перенимать опыт у старшего поколения, адаптироваться, закрепляться на рабочих местах. Это серьезный задел для решения кадрового вопроса для предприятий ОПК.

Глава региона отметил и программу «Профессионалитет». Алексей Текслер считает, что учреждениям СПО необходимо сотрудничать с предприятиями в плане подготовки для них кадров. А студентам вузов и ссузов нужно проходить постоянную практику. Это позволило бы выпускникам повышать свою квалификацию, а предприятиям — также решать производственные задачи.





«Важно, чтобы по итогам обучения ребята остались работать на предприятии, поэтому здесь момент прохождения практики, на мой взгляд, самый ключевой. Ребята должны адаптироваться, им должна нравиться работа, условия труда и заработная плата», — сказал глава региона.

Напомним, для этого в СПО и вузах Челябинской области увеличили количество бюджетных мест по востребованным специальностям, в первую очередь для ОПК.