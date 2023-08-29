Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 29 августа провел заседание оперативного штаба по содействию промышленным предприятиям региона в выполнении гособоронзаказа. Ключевыми вопросами заседания стали обеспечение кадрами предприятий ОПК и переход на бережливое производство, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Алексей Текслер напомнил, что оперштаб был создан по поручению президента. Он призван содействовать эффективной и бесперебойной работе предприятий ОПК.

По итогам работы предыдущего оперштаба Минпром совместно с ФРП Челябинской области анализируют участие предприятий в проекте бережливого производства. До конца 2023 года эта программа должна быть запущена.


Алексей Текслер поручил задействовать в ней все предприятия ОПК региона:

«Считаю, что здесь у нас есть серьезный задел. Мы видим по гражданским предприятиям, насколько увеличилась производительность труда, что очень важно сегодня, когда есть дефицит кадров. Считаю, что надо не просто разработать программу, а через наш Центр компетенций вовлечь все предприятия ОПК в этот процесс».

Также глава региона напомнил о поручении продолжить работу по обеспечению антитеррористической защиты предприятий и усилению охраны объектов, в том числе от угроз БПЛА.

На заседании также обсудили, что ряд предприятий заключили соглашения с Минпромторгом РФ о предоставлении субсидии на техническое перевооружение. Это позволит оптимально выполнять возрастающие задачи.

«Очень важное направление работы, потому что задачи ставятся серьезные, в том числе по увеличению объемов заказов. Многие наши предприятия этим инструментом своевременно пользуются. И наша главная задача — обеспечить стабильную работу наших предприятий, обеспечить полное выполнение гособоронзаказа», — подчеркнул Алексей Текслер. 

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Губернатор напомнил о программе наставничества на предприятиях ОПК. Она позволяет молодым сотрудникам перенимать опыт у старшего поколения, адаптироваться, закрепляться на рабочих местах. Это серьезный задел для решения кадрового вопроса для предприятий ОПК.

Глава региона отметил и программу «Профессионалитет». Алексей Текслер считает, что учреждениям СПО необходимо сотрудничать с предприятиями в плане подготовки для них кадров. А студентам вузов и ссузов нужно проходить постоянную практику. Это позволило бы выпускникам повышать свою квалификацию, а предприятиям — также решать производственные задачи.

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«Важно, чтобы по итогам обучения ребята остались работать на предприятии, поэтому здесь момент прохождения практики, на мой взгляд, самый ключевой. Ребята должны адаптироваться, им должна нравиться работа, условия труда и заработная плата», — сказал глава региона.

Напомним, для этого в СПО и вузах Челябинской области увеличили количество бюджетных мест по востребованным специальностям, в первую очередь для ОПК.