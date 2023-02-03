Вице-премьер РФ Денис Мантуров оценил исполнение оборонзаказа на предприятиях Челябинска

Он отметил, что промышленники успешно совмещали процессы модернизации и наращивание объемов производства

В пятницу, 3 февраля, в Челябинской области работает заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Вместе с полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым и губернатором Челябинской области Алексеем Текслером он посетил ряд промышленных предприятий региона. Работу производителей продукции оборонно-промышленного комплекса и кадровую политику на Южном Урале он оценил как успешную, передает пресс-служба регионального правительства. Денис Мантуров отметил исполнение обязательств по гособоронзаказу в регионе и наполнение предприятий квалифицированными специалистами.

Боеприпасы для ствольной артиллерии производит челябинский завод «Пластмасс». Здесь же выпускают некоторые виды авиационных средств поражения, а также промышленные взрывчатые материалы. В 2022 году в рамках господдержки предприятие получило субсидии на модернизацию производства и внедрение отечественного программного обеспечения.

«Завод успешно справляется с задачами, поставленными в рамках выполнения ГОЗ, — всё выполняется в срок с обеспечением ритмичности поставок специальной продукции. Также на предприятии сейчас реализуется ряд инвестиционных проектов, в том числе по расширению производственных мощностей и техническому перевооружению ряда участков изготовления»,

— отметил Денис Мантуров.

Челябинский кузнечно-прессовый завод стал одним и первых частных предприятий, перепрофилировавших свое производство под выпуск продукции для СВО. Завод успешно справляется с этой задачей. Здесь производят горячие штамповки, мехобработанную продукцию и готовые компоненты.

Производство дизельных двигателей специального назначения Денису Мантурову показали на Челябинском тракторном заводе (ЧТЗ). По мнению вице-премьера, ЧТЗ играет важную роль в работе отечественного оборонно-промышленного комплекса. Это предприятие полного цикла, со своим литейным и инструментальным производством, кузницей, цехом механообработки и собственным конструкторским бюро по двигателям.

«На заводе выпускаются и совершенствуются дизельные двигатели для российской бронетанковой техники, тут же производятся запасные части к силовым агрегатам. Отмечу, что предприятие в 2022 году в срок исполнило обязательства по выполнению гособоронзаказа, а в этом году у ЧТЗ — амбициознейшие планы», — подчеркнул Денис Мантуров.

Молодые специалисты помогают предприятию дальше справляться с новыми вызовами. На ЧТЗ активно привлекают новые кадры из числа студентов и учащихся технических вузов и училищ. Такие специалисты могут работать по индивидуальному графику, совмещая трудовую деятельность и учебный процесс. Делегатам рассказали, что молодые люди, работая на моторном производстве ЧТЗ, могут заработать до 70 тыс. рублей в месяц без отрыва от учебы. Такой серьезный карьерный старт поддерживается непосредственно губернатором Челябинской области.

«Промышленники Урала по итогам 2022 года в очередной раз доказали, что любая поставленная задача им по плечу. Однако в условиях ещё более увеличенных планов выпуска продукции ОПК на 2023 год власти всех уровней должны всячески содействовать промышленникам, внимательно слышать и реагировать на их нужды. В этом смысле хочу поблагодарить вице-премьера — министра промышленности Дениса Валентиновича Мантурова за, можно сказать, индивидуальный подход к промышленным предприятиям Урала, участвующим в ГОЗе, за внимательное отношение к их проблемам и предложениям», — отметил Владимир Якушев.

Денис Мантуров обсудил с Владимиром Якушевым и губернатором Алексеем Текслером, текущую ситуацию в промышленном комплексе Урала. Глава региона поблагодарил Дениса Мантурова за поддержку промышленного комплекса региона.

«В прошлом году 7,5 млрд рублей были направлены в виде субсидий промпредприятиям области региона. Еще 9 млрд рублей — льготные займы через ФРП. Но и мы не стоим на месте. Регион по различным программам профинансировал около 1,4 млрд рублей в развитие промышленности. Речь идет об импортозамещении, ОПК, НИОКР. Благодаря этому сегодня наша промышленность активно развивается, планы на этот год серьёзные. Свою поддержку увеличиваем и продолжаем активно работать с министерством промышленности Российской Федерации», — резюмировал губернатор.

Алексей Текслер отметил, что прошедший год был для челябинской промышленности непростым. Между тем индекс промышленного производства по итогам года составил около 99%.

«Это очень неплохой результат, начиная с августа мы растем. В регионе сегодня зарегистрировано более ста предприятий ОПК. И все они загружены на полную мощность. Урал был и остается опорным краем державы. Правительство региона активно содействует решению всех задач, которые стоят перед ОПК. Мы помогаем кадрами, работаем начиная с образования. Предлагаем создать единую информационную базу по регионам, где можно было бы видеть всю ситуацию по востребованным профессиям. Сегодня борьба за кадры — ключевая», — отметил Алексей Текслер.