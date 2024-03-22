Владимир Якушев призвал работать с кадрами для развития ОПК

Заявление прозвучало во время собрания оборонных предприятий Среднего Урала

В Екатеринбурге на Уральском оптико-механическом заводе состоялось собрание Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области. В заседании принял участие полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Он отметил, что основной потенциал развития ОПК сосредоточен в работе с кадрами.

«Здесь у нас есть резервы. За достаточно короткое время мы провели очень большую работу. Наметили серьезные векторы по развитию кадрового потенциала и сейчас активно движемся в этих направлениях»,— подчеркнул полпред.

Владимир Якушев напомнил, что президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию высоко оценил достижения оборонно-промышленного комплекса Урала. При этом глава государства поставил задачу ускоренно развивать ОПК, чтобы увеличить количество и мощь средств поражения.

Годовое собрание также посетили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и руководители региональных управлений федеральных органов власти. Участники обсудили актуальные вопросы, которые стоят перед отраслью, и основные направления работы.

Во время заседания Владимир Якушев вручил благодарности и ведомственные награды Минпромторга России руководителям и сотрудникам свердловских организаций, которые внесли значительный вклад в развитие оборонной промышленности страны.