В Челябинской области увеличат количество бюджетных мест на производственные специальности

Губернатор Алексей Текслер пообщался со студентами Челябинского механико‑технологического техникума

Во вторник, 24 января, губернатор Алексей Текслер открыл Год педагога и наставника в Центре историко-культурного наследия ЮУЖД. После этого он пообщался с руководством и студентами Челябинского механико-технологического техникума. Глава региона отметил, что востребованность областных предприятий в выпускниках техникума большая. Благодаря федеральному проекту «Профессионалитет» в образовательном учреждении увеличат набор на бюджетные места, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Челябинский механико-технологический техникум расположен в Тракторозаводском районе. Здесь ребята с помощью наставников постигают производственные технологии на современных программируемых станках. В отдельном кабинете студенты учатся писать эти самые управляющие программы. Все устроено так, что от теории до практики всего один шаг. Кабинеты, где стоят станки и другое производственное обучающее оборудование, совмещены с классическими учебными классами.

Алексей Текслер ознакомился с учебными процессом и, конечно, пообщался с обучающимися и наставниками. Некоторые старшекурсники еще не получили диплом, но уже имеют постоянное рабочее место с гибким графиком, а техникум идет навстречу таким студентам.





Всего в техникуме обучается около 1300 человек: здесь учат всему, что связано с металлообработкой, причем приходят в техникум и девушки. Выпускники идут на работу в ведущие предприятия региона, например на «Электромашину», ЧКПЗ, ЧТПЗ, «Конар», и другие.

«В целом думаю, что у нас каждый год должен быть Годом педагога и наставника, потому что без преемственности, без передачи опыта тяжело вырастить настоящего профессионала. Наш механико-технологический техникум — базовое учреждение в системе среднего профессионального образования, которое готовит специалистов по самым востребованным специальностям», — сказал Алексей Текслер.

Он отметил, что техникум помогает промышленникам Челябинска удовлетворить определенный кадровый голод. На предприятиях сейчас много заказов, в том числе в сфере оборонно-промышленного комплекса, поэтому выпускники техникума все трудоустроены.





«Я смотрел недавно набор этих востребованных профессий, и это ровно те профессии, на которые готовят в этом техникуме. Мы сейчас говорили с руководством об увеличении набора на бюджет. Во многом помогает программа „Профессионалитет“, увязывающая обучение и производство. У нас восемь кластеров, которые участвуют в этой программе, — машиностроение, строительство, атомная промышленность, металлургия, электроника, IT. Все эти направления крайне актуальные», — пояснил губернатор.

Алексей Текслер отметил, что программа «Профессионалитет» подразумевает дополнительное финансирование для укрепления материально-технической базы со стороны федерального и регионального бюджетов, а также предприятия-партнера, заинтересованного в привлечении кадров.

«Востребованность в кадрах большая, поэтому будем увеличивать набор и продолжать практику „Профессионалитета“, повышая престиж рабочих профессий. Они являются основой развития любого предприятия, и потребности в рабочих руках очень высоки. Эту систему надо донастраивать таким образом, чтобы покрыть все потребности, которые сегодня есть на наших предприятиях. Будем активно над этим работать, да и без наставников здесь нельзя: мастер — один из самых главных людей, который передает опыт молодым людям. Я уверен, что каждый год в нашем регионе будет Годом педагога и наставника», — резюмировал Алексей Текслер.

Напомним, в федеральном проекте «Профессионалитет» принимают участие вузы и ссузы Южного Урала. Челябинский механико-технологический техникум станет опорным образовательным учреждением в сфере машиностроения. А на базе Магнитогорского государственного технического университета им. Г. И. Носова создадут образовательный кластер «Металлургия».