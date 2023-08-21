Предприятия Челябинской области получат субсидии на развитие наставничества

Программа поможет закрепить молодых специалистов на рабочих местах

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил порядок предоставления субсидий на развитие наставничества в оборонно-промышленном комплексе региона. Отбор получателей средств проведет главное управление по труду и занятости населения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Данная мера впервые направлена на поддержку наставничества на предприятиях ОПК. Цель предоставления субсидий — развитие наставничества и закрепление на рабочих местах молодых специалистов, в том числе выпускников организаций среднего профессионального и высшего образования», — отмечают в правительстве региона.

Для получения субсидии из областного бюджета завод должен работать на территории Челябинской области и входить в перечень предприятий оборонно-промышленного комплекса. Средства можно будет потратить на выплату заработной платы за наставничество. К специалисту, оформленному с должностными обязанностями наставника, должен быть прикреплен трудоустроенный молодой специалист.

Ранее сообщалось, что до конца 2023 года выплаты получат до 200 наставников. Из областного бюджета предприятию направят 22 тыс. рублей на одного сотрудника. Наставник получит МРОТ с уральским коэффициентом (почти 18 тыс. рублей). Регион компенсирует часть налогов за работодателя. В среднем обучение молодых специалистов идет три месяца. Весь срок будет оплачен.

Напомним, что в мае Законодательное собрание Челябинской области утвердило инвестиционный налоговый вычет для предприятий, которые поддерживают колледжи и техникумы. Компаниям, безвозмездно финансирующим аккредитованные образовательные учреждения, вернут 60% от расходов. Вопрос профессиональной подготовки кадров является актуальным для экономики Челябинской области.