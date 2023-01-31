Порядка 80% жителей Челябинской области готовы разделять мусор

Алексей Текслер показал результаты личного опроса

Губернатор Алексей Текслер поделился результатами недавнего личного опроса, который он провел на своей странице «ВКонтакте». Как заявил глава региона во вторник, 31 января, на заседании Координационного Совета по вопросам экологии, порядка 40% респондентов уже разделяют мусор. Еще столько же готовы это делать, но рядом нет специального контейнера. Фактически 80% участников высказались о том, что они хотят отделять вторсырье от остального мусора или уже это делают. Алексей Текслер пояснил, что до конца 2023 года в области установят до восьми тысяч контейнеров для раздельного сбора отходов. Подробности — в материале ИА «Первое областное».

Губернатор пояснил, что почти 40% участников опроса заявили, что контейнеры есть, а 35% отметили, что их нет — это тот фронт работ, который предстоит провести властям.

«Активно внедряем раздельный сбор отходов, в регионе размещены около 5,5 тысячи контейнеров для раздельного сбора ТКО в Челябинске, Копейске, Южноуральске, Троицке, Магнитогорске, Снежинске, Озерске, Кыштыме и в Сосновском районе. Мы будем развивать соответствующую инфраструктуру и все больше и больше наших муниципалитетов вовлекать в эту работу», — заявил Алексей Текслер.

До конца года, по его словам, количество таких контейнеров увеличится до 8 тысяч. Результаты данного опроса губернатор назвал установкой к действию: когда проект запускался в пилотном режиме, то основным ограничением была готовность инфраструктуры по реальной переработке разделенного мусора. Эта задача по-прежнему актуальна.

«В течение ближайших двух лет нам предстоит полностью закрыть вопрос о 100-процентной сортировке мусора в регионе. Эту работу нужно активизировать, и я считаю, что наши жители к этому готовы», — резюмировал глава региона.

Тем не менее значимые достижения есть не только в этой сфере. Губернатор сегодня напомнил о масштабной рекультивации городской свалки в Челябинске, ликвидации несанкционированных свалок по области. Также планируется создать в Миассе экопромышленный парк: там будут заниматься переработкой вторсырья.

«Мы движемся неплохими темпами в области со сбором и утилизацией отходов. Делать это непросто: в прошлом году ликвидировали свыше 500 небольших свалок, в этом году ликвидируем уже около 200 более крупных объектов. Начнем рекультивировать еще три крупных свалки в Карталах, Верхнем Уфалее и Златоусте», — рассказал Алексей Текслер.

Работа Челябинской области в сфере ТКО замечена и на федеральном уровне: наша область попала в топ-10 регионов в сфере обращения с отходами. Большой вклад вносят и добровольцы, поскольку в прошлом году в разных экологических акциях и конкурсах приняли участие более 55 тысяч участников. При этом 24,5 тысячи человек в рамках акции «Вода России» помогли очистить от мусора полторы тысячи километров береговых линий. Наша область по итогам акции заняла восьмое место в стране, но главное, по мнению главы региона, здесь не занятая позиция в рейтинге, а чистота рек и озер.

Активно в области развивается экотуризм и сопутствующая инфраструктура. Так, обустроено восемь экологических троп на территориях заказников и памятников природы. Сегодня их 16, в 2023 году запланировано обустройство еще 10 троп.

«Зеленые пояса» утверждены вокруг Челябинска и Магнитогорска. А в области озеленения ввели в практику работу экспертов: деревья под снос сначала обследуют, определяют потенциальные места для высадки растений. Раньше такой практики в регионе не было. Также глава региона пояснил, что на очистку реки Миасс выведут новую технику. Представители рабочих групп озвучили свои инициативы. Они будут оформлены в поручения губернатора для реализации.