В Челябинской области депутаты утвердили создание зеленого пояса вокруг Магнитогорска

Площадь лесопарковой зоны составит почти тысячу гектаров

22 декабря в ходе 31-го заседания депутатов Законодательного собрания Челябинской области решено создать зеленый пояс вокруг Магнитогорска. Лесопарковая зона растянется на площади почти в тысячу гектаров, передает корреспондент информагентства «Первое областное».

Постановление о создании лесопаркового зеленого пояса Магнитогорска и его площади в 965 гектаров приняли депутаты ЗСО.

Проект зеленого пояса города металлургов ранее прошел процедуру публичных слушаний. Инициатором создания пояса выступило главное управление лесами Челябинской области. В схему зеленого пояса, который создадут на базе лесного фонда, включили территории, которые примыкают к городу и расположены в пойме реки Малый Кизил.

«Магнитогорск расположен в степной зоне, именно поэтому мы предложили создать зеленый щит на базе имеющегося лесного фонда. Предложенная территория состоит из двух участков с кадастровыми номерами. В данный момент эти места не сильно закрыты законодательством в части запретов. Именно поэтому нами было предложено создать тут зеленый щит», — ранее пояснила заместитель начальника отдела государственного лесного реестра, земельных отношений и государственной экспертизы главного управления лесами Челябинской области Вера Безбородова.

При этом она отметила, что создать непрерывный пояс невозможно, однако в дальнейшем планируется расширять его за счет добавления участков. Зеленый пояс — это особо охраняемая лесная зона, где нельзя вырубать деревья, размещать предприятия и строить капитальные объекты. Лесная зона защищает города от промышленных выбросов и смога.

Напомним, в августе лесопарковый зеленый пояс был создан вокруг Челябинска.