Челябинская область вошла в число успешных российских регионов по борьбе с отходами

Зампредседателя правительства РФ Виктория Абрамченко оценила субъекты по работе с мусором по итогам 2022 года

В 2022 году в Челябинской области успешно работали с отходами, заявила в интервью «РИА Новости» вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, курирующая в правительстве вопросы экологии и обращения с отходами.

«У нас есть лидеры по внедрению реформы обращения с отходами, мы их отмечаем в рамках „зеленого рейтинга“, а есть аутсайдеры. Прорывы-2022, например, у Чувашии, Тамбовской, Саратовской и Челябинской областей, традиционно лидирующие позиции — у Москвы и Московской области, Нижегородской области»,— рассказала Виктория Абрамченко.

Хуже всего, по ее словам, работали с отходами на Дальнем Востоке.

Виктория Абрамченко уточнила, что система раздельного сбора мусора целесообразна во всех городах численностью 100 тысяч человек и более, поскольку там объем накопления отходов такой, что работа со вторсырьем экономически выгодна. При этом в сельской местности, по ее мнению, такая система пока бессмысленна.

В этом году Челябинск и Копейск полностью перейдут на раздельный сбор мусора. Для этого в городах дополнительно установят несколько тысяч специальных контейнеров.

Кроме того, к 2026 году Челябинская область полностью перейдет на раздельный сбор мусора. Об этом во время прямой линии заявил губернатор Алексей Текслер.