Челябинская область вошла в топ‑15 экопроекта «Чистая страна»

В целом по стране участниками мероприятий стали 2 млн человек

Челябинская область по итогам 2022 года вошла в число регионов-лидеров России по реализации экологических мероприятий в рамках партийного проекта «Чистая страна» с участием волонтеров, сообщила сегодня, 30 января, пресс-служба министерства экологии Челябинской области.

Южный Урал вошел в топ-15 наряду с Московской областью, Пермским краем, Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Волгоградской, Тюменской областями, Красноярским краем, Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами, Краснодарским краем, Амурской, Вологодской и Кемеровской областями.

В целом по всей стране в мероприятиях проекта приняли участие почти 2 миллиона человек. Всего было проведено больше 50 тысяч акций.

В Минэкологии отметили, что по итогам 2022 года участниками всех экологических акций стало рекордное число южноуральцев — более 55 тысяч человек. Из них 24,5 тысячи — это волонтеры всероссийской акции «Вода России». Силами добровольных помощников было очищено от мусора более 1,5 тысячи километров береговых линий.

«По итогам акции за 2022 год Челябинская область вошла в топ-10 наиболее активных регионов, заняв восьмое место среди 85 участников», — отметили в Минэко.

Кроме того, регион попал в десятку лучших в сфере обращения с ТКО по итогам конкурса «Зеленая премия».