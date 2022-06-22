В Челябинской области обсудят состояние водоемов на первом экофоруме

Специальный гость — актриса Агата Муцениеце

24 и 25 июня в Челябинске и на берегу озера Тургояк в Миассе пройдет первый экологический водный форум Южного Урала. На мероприятии обсудят очистку и реабилитацию водоемов, особенности озера Тургояк, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Специальный гость слета эковолонтеров — актриса, телеведущая и блогер Агата Муцениеце.



Более 200 участников будут работать на четырех тематических площадках, где обсудят очистку и реабилитацию водоемов в черте крупных городов, а также состояние соленых и пресных озер Челябинской области, особенности озера Тургояк. Кроме того, речь пойдет о развитии экологического туризма на особо охраняемых территориях и о развитии волонтерского движения. На форум приедут губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сенаторы РФ Олег Цепкин и Маргарита Павлова и депутат Госдумы Яна Лантратова.



А 25 июня на озере Тургояк пройдет слет эковолонтеров УрФО. Здесь намечена генеральная уборка прибрежной территории. Для участников слета запланировали конкурс фотографий, квест для детей, концерт и посвящение в юные эковолонтеры «ЭкоДозор-74».

