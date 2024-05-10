Полицейские обеспечили охрану порядка во время празднования Дня Победы в Челябинской области

На мероприятиях работали более семи тысяч человек

В Челябинской области охрану общественного порядка во время празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне обеспечили сотрудники полиции, Росгвардии, работники частных охранных организаций, участники добровольных народных дружин и представители казачества. Всего на мероприятиях задействовали свыше семи тысяч человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.



«Сотрудниками полиции были приняты все исчерпывающие меры, направленные на создание комфортных условий для граждан. Благодаря принятым мерам нарушений общественного порядка при проведении праздничных мероприятий не допущено», — сказали в пресс-службе.

Праздничные мероприятия посетили сотни тысяч жителей и гостей Южного Урала. Во время возложения венков к Вечному огню в Челябинске в небо взмыли десятки белых голубей. В поселке Куликовский открыли мемориал воинам. В Магнитогорске развернули гигантскую георгиевскую ленту. И, конечно, в городах состоялись Парады Победы. В Челябинске торжественный марш по центральной площади прошел под проливным дождем.