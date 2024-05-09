Мемориал ветеранам открыли в маленьком поселке на юге Челябинской области

Жители Куликовского инициировали строительство памятника

Сегодня, 9 мая, в маленьком поселке со звучным названием Куликовский в Челябинской области открыли мемориал воинам. Его построили по инициативе местных жителей. Сегодня в поселке проживает 200 человек. На открытии побывали корреспонденты медиахолдинга «Первый областной».





На праздник в поселке собрались не только местные жители, но и те, кто уехал из него далеко за пределы района. Поводом собраться стал праздничный день и открытие построенного на народные деньги мемориала.





Куликовцы решили увековечить память фронтовиков из этого поселка. На строительство ушло несколько месяцев.

«Для нашей маленькой деревни — это самое важное, значимое, долгожданное, масштабное мероприятие! Работы ещё до конца не завершены, но для открытия мемориала мы готовы», — рассказывает одна из авторов проекта, руководитель и участница строительных работ Ирина Клепинова.

Расположен мемориал в самом центре поселка.