Парад Победы в Челябинске: почтение, единство и особая атмосфера

Торжественный марш по центральной площади прошел под ливнем

Сегодня, 9 мая, на центральной площади Челябинска прошел парад, посвященный Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Торжественному построению не помешали ни сильный ветер, ни проливной дождь. Лучшие моменты с главного мероприятия в честь Дня Победы в Челябинске — в фоторепортаже ИА «Первое областное».

Во время церемонии открытия парада губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев с 79-й годовщиной Великой Победы.

«Девятое мая — священный праздник для каждого из нас. 79 лет назад отгремели залпы самой страшной и кровопролитной войны в истории человечества. Она унесла жизни десятков миллионов наших граждан, сломала судьбы многих людей. Но весна сорок пятого года поставила триумфальную победную точку в битве против фашизма», — сказал Алексей Текслер.

Он отметил, что сегодня коллективный Запад, расширяя НАТО на восток и наплевав на законные интересы России, вновь угрожает нашему будущему, нашей свободе и независимости, нашему языку и культуре, нашим духовным и нравственным ценностям. Именно поэтому проводится специальная военная операция, в ходе которой ребята повторяют подвиг своих дедов и прадедов, ценой собственной жизни защищают родную землю.

Среди участников парада - ветераны Великой Отечественной Войны, труженики тыла, их внуки и правнуки. Также участие в параде приняли военнослужащие, в том числе прибывшие из зоны СВО.

Сводные колонны ветеранских организаций, военнослужащих, кадетов прошли торжественным маршем по площади Революции, несмотря на проливной дождь.

Дополнительно был выставлен женский парадный расчет от Челябинского юридического колледжа. В связи с неблагоприятными погодными условиями девчонкам было предложено отказаться от участия в параде, но они решительно отвергли такое предложение.

«Никакой дождь не может помешать участию в параде Победы! Мы прошли по площади как и готовились ранее, поскольку это важное для каждой из нас событие», — отметили представительницы женского гарнизона.

В ходе торжественного построения участникам парада представили технику времен Великой Отечественной войны и современные экземпляры боевых машин.

Всего в торжественном построении было задействовано 1 886 человек личного состава, 22 единицы военной автобронетанковой техники, 3 единицы бронетанковой техники времен Великой Отечественной войны (танки Т-34, ИС-3, самоходная установка САУ-152), около 40 единиц раритетной техники.

Ретротехника и часть современной военной техники после прохождения по площади Революции проехала по центральной улице Челябинска — проспекту Ленина.