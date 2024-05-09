Десятки белых голубей взмыли в небо во время возложения венков к Вечному в Челябинске

Память фронтовиков и тружеников тыла почтили сотни горожан от мала до велика

Более 320 тысяч южноуральцев пополнили в годы Великой Отечественной ряды Красной армии. Почти половина из них навсегда остались на полях сражений.

В годы Великой Отечественной войны на Южный Урал было перевезено свыше 300 промышленных предприятий, построено 35 новых заводов. Челябинск дал фронту пятую часть всех танков, знаменитых «Катюш» и снарядов.

В честь всех этих героев теперь по всей России горят Вечные огни, куда благодарные потомки приносят цветы — в знак признательности за победу над фашизмом.

Сегодня, 9 мая 2024 года, возложение венков состоялось в честь 79-й годовщины Великой Победы.

В церемонии приняли участие руководители органов исполнительной и законодательной власти Челябинской области и южноуральской столицы, руководители и представители федеральных структур, представители общественных и ветеранских организаций, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, а также дети и жители Челябинска.

Юные артисты выпустили в небо белых голубей, которые являются символом мира.