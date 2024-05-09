Парад Победы прошел во всех крупных городах Челябинской области

Жители Магнитогорска, Златоуста и Миасса возложили цветы к мемориалам

Парады Победы прошли во всех крупных городах Челябинской области. Сегодня, жители Магнитогорска, Златоуста и Миасса возложили цветы к мемориалам памяти в честь 79-ой годовщины Великой Победы.

В Магнитогорске на площади Торжеств собрались тысячи горожан для участия в Параде Победы. Праздничное шествие в этом году прошло в особой атмосфере. На параде была представлена как техника времен ВОВ, так и современные образцы.









С приветственным словом к горожанам обратился глава города Сергей Бердников.

«Уважаемые земляки и гости нашего города! Сегодня в 79 раз мы отмечаем Великую Победу над фашизмом. Но сегодня вновь нам пришлось взяться за оружие. Фашизм вновь поднял голову. Сегодня, как и тогда, сыновья и отцы стоят на защите нашей страны, наших достижений и мира. Конечно, это тяжелое время, но память, которую мы с вами несем все эти годы в наших сердцах, помогает нам быть сплоченными и верить в Победу. В этот великий для нас праздник я, конечно же, хочу сказать, что Победа будет обязательно за нами и в этот раз!», - отметил Сергей Бердников.

Шествие началось с коробок отрядов полиции особого назначения. За ними проследовали отдельный батальон патрульно-постовой службы управления внутренних дел, УФСИН, гарнизона пожарной части МЧС, ветеранов боевых действий, казаков станицы Магнитной, кадетских классов и патриотических клубов, а также ветераны горячих точек Афганистана и Чечни. Активное участие в параде принял и «Магнитогорский металлургический комбинат».









После Парада Победы состоялась церемония возложения мемориальной гирлянды, венков и цветов к Вечному огню в память о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В Златоусте сегодня прошел торжественный парад, в ходе которого местных жителей поздравил с праздником глава городского округа Максим Пекарский.





«30 тысяч златоустовцев отправились на войну. Каждый из них понимал, что за ними стоят их семьи, что нет пути назад, только вперед. До последней капли крови, бить врага. Каждый третий из наших воинов не вернулся домой», — сказал глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский.









После парада для жителей города организовали праздничный концерт, посвященный 79-й годовщине Победы.

В Миассе на центральной площади прошел митинг-концерт и возложение цветов к Мемориалу Скорбящей матери в память о подвиге тех лет.









Состоялось открытие памятника, посвященного Защитникам Отечества всех времен — от Отечественной войны 1812 года до участников специальной военной операции.





Памятник установлен силами общественных патриотических организаций, меценатов, участников боевых действий и при поддержке Собрания депутатов округа.