В Магнитогорске развернули гигантскую георгиевскую ленту

В установлении рекорда, вернее, сразу двух, участвовали более сотни местных жителей

В Магнитогорске установлен рекорд России по длине георгиевской ленты. В четверг, 9 мая 2024 года, в ходе празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в парке «Притяжение» более сотни местных жителей развернули почти 600-метровую георгиевскую ленту.

Достижение магнитогорцев внесут в «Книгу рекордов России», специалисты которой прибыли в город для фиксации рекорда.

И согласно их измерениям, Магнитогорск поставил сразу два рекорда: «Самая длинная георгиевская лента в России» и «Самая большая площадь георгиевской ленты в России»: площадь ленты составила 4 235 квадратных метров, длина — 596 метров, ширина — 7,1 метра.

К слову, предыдущий рекорд по самой длинной георгиевской ленте был поставлен 10 лет назад в Смоленске: длина символа Победы тогда составила 391 метр.

Добавим, огромную георгиевскую ленту для флешмоба изготовили местные рукодельницы.