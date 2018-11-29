/ Стали известны подробности гибели Игоря Козельцева

Мужчина утонул вместе со своим велосипедом.

Спасатели рассказали подробности о поисках пропавшего в Снежинске Игоря Козельцева. Напомним, мужчина ушел из дома 22 ноября, а уже через несколько дней был найден мертвым на озере Сунгуль.

Как рассказал начальник поисково-спасательной службы г. Снежинска Вячеслав Кашин, поиски южноуральца велись с субботы, 24-го ноября. Игорь Козельцев, несмотря на любовь к активному образу жизни, постоянно сидел в соцсетях. Поэтому, когда мужчина мужчина перестал отвечать на сообщения, родственники объявили о пропаже.

Совместно с волонтерами центра «Снежинск — СПАС» мы начали обследовать территории с места жительства. Пришла информация, что кого-то видели на велосипеде по дороге в сторону Каслей. Уже в понедельник в отделе внутренних дел нам сообщили, что найдено место предполагаемого провала со следами от велосипеда. Наша служба выехала туда вместе со снежинскими оперативниками, были выколоты перчатки, которые вмерзли в лед, фотоаппарат, который примерз хлястиком рядом с местом пролома, и кошками был зацеплен из глубины велосипед. Тогда не осталось никаких сомнений, что он утонул рядом с велосипедом. Достали только вчера. 9 человек выехали на место происшествий, развернули станцию, и уже с помощью кошек вытащили тело. Скорее всего, он боролся за свою жизнь, потому что успел скинуть с себя куртку, достали мы его в брюках кроссовках и футболке. Есть ранения на руках, видно, что человек ломал лед. — рассказал начальник поисково-спасательной службы г. Снежинска Вячеслав Кашин.

Спасатели в очередной раз предупредили, что не следует выходить на лед, так как это может стать причиной трагедии. О том, как выжить на тонком льду можете прочитать в нашем материале.